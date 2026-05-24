Il principe William ha detto che Kate Middleton è una moglie e madre incredibile. Ha riferito che, dopo un viaggio in Italia, è tornata entusiasta. Ha anche descritto le mattine in famiglia come caotiche, con il piccolo Louis che lascia tracce di marmellata ovunque. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista per Heart Breakfast.

Intervistato da Jamie Theakston e Amanda Holden il principe di Galles si è soffermato in particolare sul caos che invade la casa dei Wales di prima mattina tra sveglie, organizzazione dei figli e imprevisti dell’ultimo minuto. «Può essere caotico», ha ammesso, spiegando che tutto dipende dalle attività della giornata, come lezioni di musica o impegni scolastici, che richiedono continui aggiustamenti all’ultimo momento. Il principe ha descritto un’organizzazione spesso frenetica per stare dietro a tutto: compiti, esigenze e richieste dei figli, attività extrascolastiche e impegni familiari. «Devi portare la chitarra. no, forse non la portiamo. Andiamo al college? No. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe William: «Kate Middleton è una moglie e una madre incredibile. Dall'Italia è tornata entusiasta. La mattina da noi è il caos. Louis lascia tracce di marmellata ovunque»

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Principe William: «Kate è eccezionale, senza di lei la nostra famiglia non ce la farebbe»

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