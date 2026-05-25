Da oggi, 25 maggio, La vita in diretta e La volta buona cambiano orario. La programmazione estiva di Rai1 ha introdotto modifiche che riguardano queste trasmissioni. La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, e La volta buona, con Caterina Balivo, si adeguano alla nuova griglia di programmazione della rete. La modifica interessa le fasce orarie di messa in onda, in linea con il palinsesto estivo.

Da oggi, 25 maggio, La vita in diretta di Alberto Matano e La volta buona di Caterina Balivo si adattano alla nuova programmazione di Rai1 per l’estate, il cui palinsesto inizia a prendere forma. Se siete abituati al solito tran tran pomeridiano davanti alla TV, sintonizzatevi bene, perché da questo lunedì le cose cambiano. La fortunata soap opera Il Paradiso delle Signore ha appena chiuso i battenti della sua decima stagione, lasciando un vuoto nel palinsesto della prima Rete nazionale. Ma niente paura, la Rai ha pensato a tutto, riorganizzando lo spazio pomeridiano per tenerci compagnia in queste prime calde giornate che sanno d’estate. Vediamo nel dettaglio come si ridisegna l’ offerta televisiva e quali sono i nuovi orari da segnare sul calendario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La vita in diretta e La volta buona cambiano orario da oggi 25 maggio: la programmazione

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