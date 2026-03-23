Nella giornata di lunedì 23 marzo cambia il palinsesto della Rai per lasciare spazio ad un evento di rilevanza nazionale, ovvero il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura che coinvolge milioni di cittadini. Durante la giornata Ra1 vedrà un cambio nella durata di alcuni programmi per lasciare spazio all’ approfondimento giornalistico, mentre altri appuntamenti, come Il paradiso delle signore verrà addirittura sospeso. Puntata più breve anche per Caterina Balivo che vedrà dimezzarsi il suo programma La Volta Buona che durerà meno del solito. Ecco cosa cambia e i nuovi orari. Lunedì 23 marzo, cosa cambia nella programmazione di Rai1. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona dura meno lunedì 23 marzo: cambio programmazione Rai

Articoli correlati

Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di lunedì 23 marzo

“La Volta Buona”, gli ospiti da lunedì 19 a venerdì 23 gennaioROMA – Teatro, musica, senza rinunciare ai successi televisivi ed ai fenomeni di costume, con i protagonisti più amati dal pubblico e interviste,...

In un futuro molto vicino... Story Mode! - CALL OF DUTY BLACK OPS 3 [01]

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volta Buona

Temi più discussi: Andreas Muller furioso contro gli hater: Hanno scritto di tutto, anche che le nostre figlie sono brutte; Enrica Bonaccorti, Caterina Balivo: Donna elegante e perbene. Una mosca bianca meravigliosa VIDEO; Andreas Muller risponde alle offese social: Dicono che ho vinto Amici grazie a Veronica, insultano le mie figlie; Calcio, le squadre camune in cerca di punti.

La Volta Buona, ascolti in crescita. Caterina Balivo confermata dalla RaiLa Rai punta ancora su Caterina Balivo: La Volta Buona proseguirà fino a fine giugno e tornerà regolarmente in onda a settembre con una nuova stagione ... dilei.it

Caterina Balivo svela gli ospiti di La Volta Buona su Rai1La Volta Buona, settimana speciale tra ricordi, salute e relazioni Chi segue il pomeriggio di Rai1 ritroverà, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, il talk ... assodigitale.it

Dai un giudizio su Alessandro Cattelan ad Amici Dalla Rai a Mediaset, Alessandro Cattelan continua a cercare una sua identità nella tv generalista, Maria De Filippi gli ha affidato la condizione di uno spazio ad Amici, sarà la volta buona Forse ha ragione Ant facebook