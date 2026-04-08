L’ex attaccante dell’Inter Hernan Crespo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato il momento attuale della squadra nerazzurra. Crespo ha celebrato il lavoro del mister e il ruolo di capitan Lautaro Martinez, senza aggiungere commenti o analisi personali. Le sue parole si sono concentrate su aspetti legati alla rosa e alle recenti prestazioni della formazione, senza fare riferimenti a fatti fuori dal contesto.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex attaccante dell’Inter Hernan Crespo. Valdanito – questo il soprannome dell’argentino – ha parlato del momento nerazzurro. Soffermandosi in particolar modo sul peso specifico di capitan Lautaro e sul lavoro svolto da mister Chivu. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Hernan Crespo celebra mister Chivu e capitan Lautaro

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