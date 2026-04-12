Collepasso riscopre le radici | apre il nuovo Museo del Palio

A Collepasso è stato inaugurato il nuovo Museo del Palio, situato nel Palazzo Baronale. L'apertura è stata accompagnata da una cerimonia pubblica che ha coinvolto i rappresentanti della comunità e alcuni cittadini. L'obiettivo è quello di preservare e valorizzare le tradizioni legate al Palio e alla storia locale. La struttura sarà accessibile al pubblico e ospiterà esposizioni e materiali legati alla cultura del territorio.

Il Palazzo Baronale di Collepasso si prepara ad accogliere un evento che celebra le radici profonde della comunità locale. Questa domenica 12 aprile, alle ore 19.30, verrà ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Museo del Palio, un progetto nato dalla dedizione dei Rioni Collepassesi A.p.s. in stretta sinergia con la Pro Loco Collepasso. Un nuovo custode per la memoria storica di Collepasso. L’iniziativa prende forma grazie all’impegno collettivo delle associazioni locali, che hanno lavorato per trasformare una visione culturale in una realtà concreta all’interno delle mura del Palazzo Baronale. L’inaugurazione del museo non rappresenta solo l’apertura di uno spazio espositivo, ma segna un momento di passaggio fondamentale per la conservazione delle tradizioni legate al Palio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Collepasso riscopre le radici: apre il nuovo Museo del Palio Napoli riscopre le sue radici greco-romane: nuovo incontro con lo storico Roberto CinquegranaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. “Voci del passato, radici del presente”, la stagione 2026 al Museo Campano si apre nel segno della linguaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Museo,...