A Milano il Museo del Patriarcato apre le sue porte e propone una mostra dedicata alla violenza di genere, illustrando le sue radici storiche e la sua presenza nel presente. La mostra presenta una serie di opere e materiali che affrontano il tema, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori su questa problematica. L’inaugurazione si tiene il 7 marzo 2026 presso il Museo del Patriarcato.

Milano, 7 marzo 2026 – A Milano apre le sue porte il MUPA, il Museo del Patriarcato. Il museo, che racconta la società patriarcale dei nostri giorni, è stato inaugurato oggi da ActionAid insieme alle Bambole di Pezza - ambasciatrici di un percorso che rompe gli schemi - e al Comune di Milano negli spazi della Fabbrica del Vapore. A dare il via al programma di eventi è stata Rachele Bastreghi, cantante e voce femminile dei Baustelle, con un set musicale di sue canzoni in un’inedita veste acustica. Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob fino ai musei gratis Il MUPA Il MUPA è un museo del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Museo del Patriarcato apre a Milano, una mostra per raccontare le origini e l'attualità della violenza di genere

Giornata internazionale dei diritti della donna, ActionAid porta a Milano il Museo del PatriarcatoIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, arriva a Milano il Mupa, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta...

8 marzo: le Bambole di Pezza a Milano per l’inaugurazione del Museo del PatriarcatoMILANO – In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, dal futuro arriva a Milano MUPA, il museo che racconta la società...

Aggiornamenti e notizie su Il Museo del Patriarcato apre a Milano....

Temi più discussi: Apre a Milano il MuPa, il Museo del Patriarcato; MUPA: Il museo del patriarcato alla Fabbrica del Vapore; Evento - Milano da Scrocco; MuPa: il Museo del Patriarcato di Action Aid.

Il Museo del Patriarcato apre a Milano, una mostra per raccontare le origini e l'attualità della violenza di genereDal lavoro ai media, allo spazio digitale, dallo sport alla dimensione domestica e relazionale: l’esposizione, ideata da ActionAid, è stata inaugurata alla presenza della band milanese Bambole di Pezz ... ilgiorno.it

Milano: alla Fabbrica del vapore apre il museo del patriarcato di ActionAidIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, a Milano ha aperto il Mupa, museo del patriarcato, nato a Roma il ... agenzianova.com

MUPA, il Museo del Patriarcato arriva a Milano alla Fabbrica del Vapore Le Bambole di Pezza e ActionAid inaugurano le opere che mostrano l'Italia patriarcale del lontano 2026. Il Museo del Patriarcato racconta la società patriarcale dei nostri giorni in un viag - facebook.com facebook

Servizi fiscali e terzo settore, nuova convenzione Csvnet e Caf Acli; verso l'8 marzo: a Milano il MUPA, museo del patriarcato; questo e molto altro nell’edizione di oggi del GRS! Tutto in 3 minuti, giornaleradiosociale.it/audio/03-03-20… x.com