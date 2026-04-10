Omicidio Badr dà la sua versione della lite di una violenza animalesca | Volevo uscire dal giro della droga Mi sono solo difeso

Un uomo ha raccontato davanti al giudice la sua versione dei fatti riguardo a un episodio di violenza che ha portato a un omicidio. Ha affermato di aver agito per difendersi dopo una lite e di aver voluto uscire dal giro della droga. La sua testimonianza contrasterebbe con le ricostruzioni precedenti dell’accaduto, offrendo una prospettiva diversa sulle circostanze.

Ha scelto di parlare davanti al giudice e di dare la sua versione dei fatti: una ricostruzione che ribalterebbe clamorosamente il quadro dell'accaduto. Un quadro, gravido di accuse, che ora è tutto da accertare da parte degli inquirenti. Potrebbe essere il disperato tentativo di un uomo accusato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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