La versione di Angelica Palumbo | Il mosciolo selvatico non può essere oggetto di semplificazioni o logiche di schieramento

Notizia in breve

Angelica Palumbo, consulente per la Pesca ad Ancona, ha commentato l’articolo pubblicato ieri da Italia Nostra sul mosciolo selvatico di Portonovo. Ha affermato che questa specie non può essere soggetta a semplificazioni o logiche di schieramento. La sua richiesta è di intervenire per chiarire la questione e affrontare le problematiche legate alla gestione del mollusco. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli o interventi ufficiali da parte di altri enti o rappresentanti.