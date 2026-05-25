La versione di Angelica Palumbo | Il mosciolo selvatico non può essere oggetto di semplificazioni o logiche di schieramento

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Angelica Palumbo, consulente per la Pesca ad Ancona, ha commentato l’articolo pubblicato ieri da Italia Nostra sul mosciolo selvatico di Portonovo. Ha affermato che questa specie non può essere soggetta a semplificazioni o logiche di schieramento. La sua richiesta è di intervenire per chiarire la questione e affrontare le problematiche legate alla gestione del mollusco. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli o interventi ufficiali da parte di altri enti o rappresentanti.

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ANCONA – Angelica Palumbo, consulente per la Pesca ad Ancona, chiede di intervenire in risposta all’articolo pubblicato ieri su Italia Nostra e il mosciolo selvatico di Portonovo. Dunque, riceviamo e pubblichiamo: «Leggendo l'intervento di Italia Nostra condivido un punto fondamentale: la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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