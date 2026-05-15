Moscioli di Portonovo la prima raccolta è frenata dal maltempo Angelica Palumbo | Il tavolo tecnico è quantomai utile
Nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2026 è iniziata la raccolta dei moscioli selvatici di Portonovo, una pratica che dovrebbe proseguire fino al 31 ottobre, salvo eventuali sospensioni decise dalla Consulta della pesca. Tuttavia, l’attività è stata temporaneamente interrotta a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La presidente del tavolo tecnico sulla pesca ha commentato l’utilità di questo organismo nel gestire le attività legate alla raccolta e alle procedure di sicurezza.
ANCONA – È iniziata questa notte, venerdì 15 maggio 2026, la raccolta dei moscioli selvatici di Portonovo che, salvo stop improvvisi decisi dalla Consulta della pesca, proseguire fino al 31 di ottobre.Il debutto stagionale è avvenuto però quantomai in sordina, a causa del maltempo. Infatti una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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