Moscioli di Portonovo la prima raccolta è frenata dal maltempo Angelica Palumbo | Il tavolo tecnico è quantomai utile

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2026 è iniziata la raccolta dei moscioli selvatici di Portonovo, una pratica che dovrebbe proseguire fino al 31 ottobre, salvo eventuali sospensioni decise dalla Consulta della pesca. Tuttavia, l’attività è stata temporaneamente interrotta a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La presidente del tavolo tecnico sulla pesca ha commentato l’utilità di questo organismo nel gestire le attività legate alla raccolta e alle procedure di sicurezza.

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