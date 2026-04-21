Decreto sicurezza soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare L’avvocato | In un sistema costituzionale il diritto di difesa non può essere piegato a logiche di risultato

Un nuovo decreto sicurezza prevede il pagamento di fondi destinati agli avvocati che persuadono i migranti a lasciare il paese. Questa norma ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune voci che mettono in discussione l’indipendenza degli avvocati e la tutela dei diritti delle persone assistite. L’avvocato intervistato ha precisato che nel sistema costituzionale il diritto di difesa non può essere subordinato ai risultati ottenuti.

Nel testo viene indicato anche un possibile coinvolgimento del Consiglio nazionale forense nella gestione dei compensi, ma lo stesso Cnf ha chiarito di non essere mai stato informato né consultato. La misura ha aperto un fronte di critiche, sollevando dubbi sull’indipendenza dell’avvocato e sulla piena tutela dei diritti della persona assistita. Ne abbiamo parlato con Michela Scafetta, avvocato a Roma, per capire se un sistema di questo tipo possa incidere sull’attività del difensore e sull’equilibrio delle garanzie previste dall’ordinamento. Il compenso legato «all’esito della partenza» è legittimo? «È un meccanismo profondamente critico. Legare il compenso dell’avvocato all’esito, per di più a un esito “gradito” all’amministrazione, altera la natura stessa della difesa.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Decreto sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. L’avvocato: «In un sistema costituzionale, il diritto di difesa non può essere piegato a logiche di risultato» Notizie correlate Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma che ci coinvolge”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un... Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma”. Magi: “Come la taglia nel selvaggio West”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Le proteste: Come la taglia nel selvaggio West. Anche gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma; Decreto sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. L’avvocato: In un sistema costituzionale, il diritto di difesa non può essere piegato a logiche di risultato; Dl Sicurezza, bufera sui soldi ai legali che convincono i migranti al rimpatrio: Siamo a un passo dall'Ice; Dl Sicurezza: via libera al Senato, rafforziamo tutela cittadini. Dl Sicurezza, bufera sui soldi ai legali che convincono i migranti al rimpatrio: Siamo a un passo dall'IceIl decreto Sicurezza è passato in Senato con 96 voti a favore, le opposizioni protestano in particolare sugli incentivi per mandare via i migranti ... virgilio.it Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma che ci coinvolgeIl Consiglio nazionale forense contro la norma nel DL sicurezza: Non siamo stati informati e non rientra nelle nostre competenze ... ilfattoquotidiano.it Il governo si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è una Caporetto. La norma sugli avvocati pagati per favorire i rimpatri dei migranti respinta dal Quirinale. Alta tensione a palazzo Chigi e nella maggioranza. Il testo va cambiato ma il tempo sta scadendo e p - facebook.com facebook Cannabis sopra al decreto sicurezza in Parlamento, la protesta di Più Europa - Il video x.com