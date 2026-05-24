Il derby tra Torino e Juventus è stato rinviato a causa di una protesta degli ultras. La decisione è stata presa dopo che gli ultras hanno bloccato l'accesso allo stadio, imponendo un cambio di orario. Durante le proteste, un tifoso si è sentito male tra le curve e ha richiesto assistenza medica. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulle condizioni del tifoso o sulle eventuali conseguenze della protesta.

? Punti chiave Come hanno fatto gli ultras a imporre il cambio di orario?. Quali dinamiche hanno causato il malore del tifoso tra le curve?. Chi dovrà rispondere delle minacce di invasione del campo di gioco?. Come cambieranno i protocolli di sicurezza dopo questo derby sospeso?.? In Breve Scontri tra ultras prima del match causano il ricovero critico di un tifoso.. Ritardo di un'ora per il calcio d'inizio fissato alle 21:45.. Ultras bianconeri minacciano invasione del campo prima di lasciare le tribune.. Autorità valutano responsabilità dei gruppi coinvolti per la sicurezza urbana a Torino.. Il derby tra Torino e Juventus è slittato alle ore 21:45 dopo che gli ultras bianconeri hanno abbandonato lo stadio per protestare contro la decisione di disputare l’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Torino-Juventus: derby slittato per la protesta degli ultras

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