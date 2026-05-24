Prima del calcio d’inizio, il derby tra Torino e Juventus è stato posticipato alle 21.45 a causa di scontri tra le tifoserie. Le tensioni tra gli ultras sono iniziate intorno alle 17, con momenti di violenza e disordini che hanno coinvolto le persone presenti. La partita, originariamente prevista prima, è stata rinviata per motivi di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Il derby della Mole è stato preceduto da gravi disordini tra le tifoserie di Torino e Juventus. Le tensioni sono cominciate intorno alle 17.30 nei pressi dello stadio, quando gruppi ultras granata e bianconeri hanno cercato il contatto. Il bilancio, a ridosso dell’orario del fischio d’inizio previsto per le 20.45, è pesante: un tifoso juventino di 45 anni ferito alla testa, quattro poliziotti contusi e diversi fermati il cui numero esatto non è stato ancora confermato dalla questura. Ferito un tifoso della Juve. L’uomo, soccorso dal personale 118 di Azienda Zero, sarebbe rimasto coinvolto nei tafferugli scoppiati nel pomeriggio. Non è in pericolo di vita, ma sono in corso le indagini per stabilire da cosa sia stato colpito alla testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Derby Torino-Juventus, scontri tra ultras prima del match. Calcio d’inizio posticipato alle 21.45

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Derby Torino-Juventus, violenti scontri prima della partita: tifoso in codice rosso

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