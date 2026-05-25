A Reggio Emilia nasce ‘Talent Hunt’, un progetto dedicato a riconoscere e sviluppare il talento tra i lavoratori. Le aziende partecipanti si impegnano a individuare le competenze più promettenti, investendo in formazione e crescita professionale. L’obiettivo è trattenere le risorse più preziose, favorendo un ambiente di lavoro che valorizzi le capacità individuali. La fase di selezione e sviluppo rappresenta il cuore di questa iniziativa.

C’è un momento in cui le aziende capiscono che trovare personale non basta più. Oggi la vera sfida è diversa, ed è diventato fondamentale riconoscere il talento, farlo crescere e soprattutto riuscire a trattenerlo. In un mercato del lavoro che cambia dall’oggi al domani, tra nuove competenze richieste e professionisti sempre più difficili da trovare, il mondo delle risorse umane è chiamato a reinventarsi. È da questa esigenza che nasce " Talent Hunt – Trovare, riconoscere e sviluppare il talento", l’evento in programma mercoledì 27 maggio nella sede di Polo Digitale a Reggio. L’iniziativa, organizzata da Polo Digitale in collaborazione con Altamira e Ifoa, riunirà professionisti Hr, imprenditori, recruiter e manager per una mattinata di confronto dedicata alle trasformazioni del lavoro contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vera sfida del mercato del lavoro. A Reggio Emilia arriva ‘Talent Hunt’

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