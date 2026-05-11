Reggio Emilia arriva la principessa del Galles | vietati droni lattine e spry

Mercoledì e giovedì Reggio Emilia sarà interessata da misure di sicurezza particolari in occasione della visita della Principessa del Galles. Durante questi giorni sono stati istituiti divieti di droni, lattine e spray nei pressi delle zone interessate. Inoltre, i bus subiranno deviazioni e sono state adottate restrizioni sulla vendita di bevande in bottiglia e lattine nei bar. La città si prepara ad accogliere con queste regole il passaggio della rappresentante reale.

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Droni, 007, bus deviazione e niente bevande in bottiglia e lattine dei bar. Mercoledì e giovedì Reggio Emilia sarà blindata per la visita della Principessa del Galles Kate Middleton. Questura e Comune hanno messo a punto un dettagliato piano per garantire la sicurezza della futura regina d'Inghilterra che in Italia arriva per visitare il centro Reggio Aporoach. Lei che ha fondato nel 2021 la Royal Foundation per la cura della prima infanzia. È il primo viaggio a rappresentare la Famiglia reale dopo che è guarita dal tumore e i giornali inglesi mettono in risalto la visita. "Che non sarà una visita di facciata", ci tiene a sottolineare il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, secondo cui la presenza della principessa britannica rappresenta il riconoscimento internazionale di un'esperienza pedagogica "nota in tutto il mondo".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Reggio Emilia, arriva la principessa del Galles: vietati droni, lattine e spry ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Principessa del Galles riaccende l’attenzione sul Reggio Emilia ApproachMentre cresce a livello internazionale l’interesse verso modelli educativi capaci di integrare apprendimento, benessere emotivo e creatività, anche... Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggioCome rivelato dalle pagine de Il Resto del Carlino, l’eccellenza scolastica italiana attira l’attenzione della corona britannica. Argomenti più discussi: La visita di Kate, l’origine del forte legame fra Reggio Emilia e il Regno Unito; Aragona (FdI): Garantire le agevolazioni regionale anche ai pendolari della tratta ferroviaria Reggio Emilia-Bologna; Il primo viaggio di Kate dopo il cancro sarà in Italia: tutto sulla visita a Reggio Emilia; Per la prima volta a Reggio Emilia, Pattyland Market arriva a Villa Levi. Reggio Emilia, viola la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juventus: arrestato #reggioemilia tgcom24.mediaset.it/cronaca/reggio… x.com Qualcuno ha messo il proprio bambino in una scuola Reggio Emilia? Com'è stata la tua esperienza con il programma educativo? reddit Arriva la principessa Kate: le misure di sicurezza a Reggio EmiliaREGGIO EMILIA – In occasione della visita a Reggio Emilia della principessa del Galles Catherine Middleton nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, vengono adottate alcune misure per garant ... reggionline.com