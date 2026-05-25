Nella notte tra sabato e domenica, un missile balistico ipersonico russo chiamato ‘albero di nocciole’ ha colpito la città di Bila Tserkva nell’oblast’ di Kiev. Le immagini mostrano il missile mentre vola e si abbatte sulla zona, accompagnate da urla di persone che gridano “Oreshnik! Oreshnik!”.

"Oreshnik! Oreshnik!". Le grida fanno da sottofondo alle immagini del missile balistico ipersonico russo, dal nome evocativo ‘albero di nocciole’, che, nella notte tra sabato e domenica, ha colpito Bila Tserkva nell’oblast’ di Kiev. I sei cluster di submunizioni, ciascuno contenente sei aste cinetiche, si sono abbattuti sulla città a una velocità di Mach 10, circa 3 chilometri al secondo, con 36 impatti simultanei. Nelle stesse ore 600 droni e 90 missili – tra Iskander, Kinzhal e Tsirkon – sono piovuti su Kiev. Il bilancio di quello che viene definito uno dei bombardamenti più pesanti dall’inizio della guerra, è di almeno 4 morti e oltre 80 feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Vendetta di Putin Arriva in Iran

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