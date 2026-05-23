Kiev colpisce una scuola Putin | Vendetta Nato la delusione di Trump e le mosse Ue
Un attacco ucraino ha colpito un dormitorio studentesco a Starobilsk, nel Lugansk occupato. Putin ha dichiarato che si tratta di una vendetta. La notizia ha provocato tensioni tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, mentre il presidente ha espresso delusione per le mosse dell’Unione Europea. La situazione resta critica e le conseguenze sono ancora da definire.
L'attacco ucraino al dormitorio studentesco di Starobilsk, nel Lugansk occupato, irrompe come un detonatore nella già fragile trama diplomatica tra Washington, Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di "crimine mostruoso": sei morti, trentanove feriti, quindici dispersi secondo le autorità filorusse. Putin promette una "risposta adeguata", accusando Kiev di voler sabotare ogni prospettiva negoziale, mentre da Kiev arriva un'altra versione: "Abbiamo colpito il quartier generale di un'unità militare, non una scuola. Mosca mente per propaganda". Il portavoce Peskov raffredda le aspettative su una conclusione imminente della guerra: "Non esiste alcuna deadline per la fine del conflitto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Parata del 9 maggio: Putin avverte Kiev e Trump propone una tregua? Punti chiave Perché Zelensky ha rifiutato la tregua proposta da Trump per l'8 maggio? Come influenzerà lo scandalo Mindich il viaggio di Umerov...
L’invito di Trump a Putin per il G20 spariglia le carte in tavola a Kiev e all’EuropaTrump lancia al mondo un messaggio forte e chiaro: senza la Russia al tavolo della politica mondiale, le questioni geopolitiche primarie resteranno...
Putin accusa Kiev: 'Raid su un dormitorio studentesco, 6 uccisi'Dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi rivendicato nella regione di Kherson, le forze di Kiev sono tornate a colpire la parte di una regione occupata dalle truppe di Mosca, quella di Lugansk. Ma ... ansa.it
Quella tra Kiev e Mosca si trasformando sempre più in una guerra di droni. L'Ucraina è il primo Paese al mondo ad aver istituito una branca autonoma delle forze armate dedicata esclusivamente ai velivoli senza conducente. In pochi anni, piccoli droni per h facebook
Un missile russo a Kiev distrugge isolato con palazzo e scuolaRoma, 18 mar. (askanews) – Immagini delle rovine lasciate da un missile russo che ha colpito un isolato nel nordovest della capitale ucraina Kiev, nel quartiere di Podilsky: distrutti alcuni palazzi ... affaritaliani.it