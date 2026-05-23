Kiev colpisce una scuola Putin | Vendetta Nato la delusione di Trump e le mosse Ue

Notizia in breve

Un attacco ucraino ha colpito un dormitorio studentesco a Starobilsk, nel Lugansk occupato. Putin ha dichiarato che si tratta di una vendetta. La notizia ha provocato tensioni tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, mentre il presidente ha espresso delusione per le mosse dell’Unione Europea. La situazione resta critica e le conseguenze sono ancora da definire.