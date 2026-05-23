Kiev colpisce una scuola Putin | Vendetta Nato la delusione di Trump e le mosse Ue

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco ucraino ha colpito un dormitorio studentesco a Starobilsk, nel Lugansk occupato. Putin ha dichiarato che si tratta di una vendetta. La notizia ha provocato tensioni tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, mentre il presidente ha espresso delusione per le mosse dell’Unione Europea. La situazione resta critica e le conseguenze sono ancora da definire.

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L'attacco ucraino al dormitorio studentesco di Starobilsk, nel Lugansk occupato, irrompe come un detonatore nella già fragile trama diplomatica tra Washington, Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di "crimine mostruoso": sei morti, trentanove feriti, quindici dispersi secondo le autorità filorusse. Putin promette una "risposta adeguata", accusando Kiev di voler sabotare ogni prospettiva negoziale, mentre da Kiev arriva un'altra versione: "Abbiamo colpito il quartier generale di un'unità militare, non una scuola. Mosca mente per propaganda". Il portavoce Peskov raffredda le aspettative su una conclusione imminente della guerra: "Non esiste alcuna deadline per la fine del conflitto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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