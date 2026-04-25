la vendetta di barbara

Dopo tre anni di silenzio, Barbara d'Urso ha presentato una causa contro Mediaset per ingerenza e violazione del diritto d'autore. La decisione arriva dopo un lungo periodo senza azioni legali pubbliche e si riferisce a questioni legate alla proprietà intellettuale e ai contenuti trasmessi. La causa è stata annunciata attraverso i canali ufficiali e riguarda specifici aspetti della produzione e distribuzione dei programmi.

Dopo tre anni di silenzio Barbara d'Urso ha sferrato il primo colpo contro Mediaset, intentando una causa per ingerenza e violazione del diritto d'autore “La vendetta è un piatto che va servito freddo”ci insegnano sin da piccoli e lo stesso ha fattoBarbara d’Urso.Ha aspettato molto da quel 28 giugno 2023 e adesso, a distanza di tre anni da quel“licenziamento ingiusto”,ha deciso di passare all’attacco. Questo periodo è stato silenzioso, meditato e sofferto. Nonostante questo, sul suo profilo Instagram, abbiamo visto una d’Urso piena di amici e vita mondana, un viaggio a Londra, la villa a Capalbio e tante serate in compagnia. Dentro di lei un dolore, quello di una donna che viveva per il suo lavoro e che, dall’oggi al domani, è stata fatta fuori.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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