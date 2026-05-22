Il presidente russo ha accusato l’Ucraina di aver effettuato un raid su un dormitorio studentesco, che avrebbe provocato la morte di sei persone. L’Ucraina ha risposto dichiarando che l’obiettivo colpito era un comando militare. Nel frattempo, nel contesto delle azioni militari, le forze di Kiev hanno condotto un attacco in una regione occupata dalle truppe di Mosca, precisamente nella zona di Lugansk, dopo aver rivendicato un’operazione contro i servizi di sicurezza russi nella regione di Kherson.

Dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi rivendicato nella regione di Kherson, le forze di Kiev sono tornate a colpire la parte di una regione occupata dalle truppe di Mosca, quella di Lugansk. Ma questa volta, ha accusato Vladimir Putin, è stato colpito un dormitorio che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante: almeno 6 morti, 39 feriti e ancora 15 dispersi, secondo il capo del Cremlino. La versione di Kiev: «Colpito un comando militare russo» Diversa la versione dello stato maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di una unità militare russa e non dei civili. L'attacco... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Putin accusa l'Ucraina: "Raid su un dormitorio studentesco, 6 uccisi". Ma Kiev smentisce: "Colpito un comando militare"

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