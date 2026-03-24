Numerosi amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio in seguito alla scomparsa di un noto cantautore, ricordando il suo contributo musicale e il ruolo che ha avuto nel panorama artistico. Tra i commenti, si trovano parole di gratitudine per la sua musica e il suo entusiasmo, con alcuni che sottolineano quanto il suo lavoro abbia influenzato generazioni. La notizia ha suscitato reazioni in vari ambienti del mondo della musica e dello spettacolo.

Gianni Morandi scrive: «Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre. Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio». Iva Zanicchi racconta che «Gino Paoli è stato la colonna sonora della mia vita. Mi ricordo che da ragazzina, ero in campeggio a Marina di Massa e il primo ballo che feci con un ragazzino che mi piaceva tantissimo era sulle note de La Gatta. Un momento indimenticabile». Mogol, suo grande amico e collaboratore, lo ricorda così: «Mi dispiace immensamente. Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore e compositore. A parte la sua bravura come interprete, vorrei che fosse ricordato soprattutto come un autore e compositore di primo piano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gino Paoli, il ricordo degli amici: «Grazie per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Il mondo è più vuoto senza di te»

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