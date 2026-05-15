Una nuova tendenza nel mondo della bellezza sta catturando l’attenzione e promette di rivoluzionare le routine di cura personale. Un prodotto chiamato Sluff sta portando la K-Spa direttamente nella doccia, con effetti che influenzano anche la pelle. Questa novità, non proveniente dai soliti canali social, sta già facendo parlare di sé, con molte persone pronte a provarla in breve tempo. La sua diffusione si sta espandendo rapidamente, creando aspettative su come possa cambiare le abitudini di bellezza quotidiane.

C’è una nuova ossessione beauty che non arriva da TikTok . ma potrebbe finirci comunque in meno di 48 ore. Si chiama Sluff e promette una cosa molto semplice e molto Gen Z: farti sentire “più leggera” dopo la doccia. Che suona un po’ inquietante detto così, ma anche incredibilmente soddisfacente. L’idea è quella di portare a casa tua l’esperienza delle spa coreane, quelle vere, intense, quasi rituali, dove esci con una pelle nuova e la sensazione di aver resettato tutto, corpo e cervello inclusi. Sluff porterà la spa coreana nei negozi: e no, non skincare ma body reset.. Sluff nasce da un concetto preciso: lo “ sluffing ”, cioè una versione domestica dello scrub coreano da bathhouse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sluff sta portando la K-Spa direttamente nella tua doccia (e sì, la tua pelle non sarà più la stessa)

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