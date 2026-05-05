Cividate al Piano rintracciato un 29enne ricercato da due anni | deve scontare altri cinque anni per spaccio

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Martinengo hanno arrestato un uomo di 29 anni ricercato da due anni. L’uomo deve scontare ancora cinque anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga. La sua cattura si è verificata a Cividate al Piano, dove era stato localizzato dalle forze dell’ordine.

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Martinengo hanno tratto in arresto T.R., 29enne di origine marocchina, da tempo ricercato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo. L’arresto è avvenuto a Cividate al Piano, all’esterno di un esercizio pubblico, nel corso di un servizio di controllo del territorio inserito in un più ampio dispositivo di monitoraggio disposto dalla Compagnia di Treviglio. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha reagito con atteggiamento aggressivo, proferendo minacce e opponendo resistenza nei confronti dei militari. Bloccato...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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