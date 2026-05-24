Incidente stradale | morto sotto gli occhi del padre un motociclista riminese di 28 anni
Un motociclista di 28 anni di Rimini è deceduto oggi poco dopo le 12.30 in un incidente avvenuto sulla strada tra Fermignano e Urbino. L’incidente si è verificato nel territorio di Urbino, in provincia di Pesaro-Urbino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato coinvolto in un incidente stradale davanti agli occhi del padre. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle dinamiche dell’incidente.
Urbino (Pesaro-Urbino), 24 maggio 2026 – Poco dopo le 12.30 di oggi in un incidente stradale nella strada tra Fermignano e Urbino ha perso la vita un 28enne riminese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto, finendo a terra sulla bretella che dallo svincolo di bivio Borzaga sale verso Urbino. Un urto devastante, che fin dal primo momento ha fatto emergere la gravità della situazione. A seguito del 28enne riminese, su di un’altra modo, seguiva il padre, anche lui appassionato di motori, che è stato il primo a soccorrere il figlio e a dare l’allarme. La dinamica esatta dell’accaduto dovrà ora essere chiarita dagli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione ogni passaggio di quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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