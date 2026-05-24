Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 73 bis, provocando la morte di un uomo di 28 anni che guidava una moto. Il sinistro ha coinvolto il centauro e un guardrail. I soccorsi sono stati chiamati dal padre della vittima, e la strada è stata riaperta in entrambe le direzioni. La vittima era residente nella regione vicina.

URBINO Tragico schianto con la moto sul guardrail: morto il centauro romagnolo Alessandro Cavalli, classe 1997, non ancora 29 anni. Erano le ore 12.30, fatale l'impatto sul proprio senso di marcia. Chiusa la strada in entrambe le direzioni. Il sinistro mortale si è verificato sulla strada statale 73 Bis Var di Urbino, al km 2,8 all’altezza di Urbino poi riaperta poco dopo le 16. Anas e forze dell'ordine al lavoro Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. E' quindi un giovane motociclista quello che ha perso la vita, in sella ad una Suzuki 650, sulla variante di Urbino della statale 73 bis. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Urbino, incidente in moto: morto Alessandro Cavalli, centauro di 28 anni. Riaperta in entrambe le direzioni la Statale 73 bis. I soccorsi chiamati dal padre

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