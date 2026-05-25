La Tav cala l’asso PalaFacchetti | il fattore campo per allungare su Montecatini
Martedì 26 maggio alle 20:45 si disputa a Treviglio la terza partita della semifinale playoff di serie B tra due squadre in parità dopo le prime due sfide. La formazione di casa tenterà di sfruttare il vantaggio del fattore campo per allungare la serie e mantenere la possibilità di avanzare. La serie è aperta con una vittoria per parte, e questa partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre.
BASKET. Martedì 26 maggio a Treviglio alle 20,45 gara3 della semifinale playoff di B, in parità (1-1) dopo le prime due partite in Toscana. Villa deve fare a meno di Marcius ma suona la carica: «In casa sarà fondamentale l’energia». Fattore campo, pensaci tu. Dopo il ko in gara2 a Montecatini che ha riportato la serie in parità (1-1), martedì 26 maggio la Tav punta sul PalaFacchetti (alle 20,45) per mettersi in tasca la terza sfida della semifinale playoff di Serie B e regalarsi un match-point da rigiocare in casa, giovedì 28. Dopo il colpaccio nel primo atto, a Treviglio la squadra bergamasca arriva dopo la netta sconfitta in Toscana maturata anche per l’assenza del centro Sandi Marcius. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Si parla di: La Tav cala l’asso PalaFacchetti: il fattore campo per allungare su Montecatini; La Tav Treviglio si aggiudica la prima gara di semifinale contro Montecatini. Sabato gara 2 sempre in Toscana.
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