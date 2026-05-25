La Tav cala l’asso PalaFacchetti | il fattore campo per allungare su Montecatini

Notizia in breve

Martedì 26 maggio alle 20:45 si disputa a Treviglio la terza partita della semifinale playoff di serie B tra due squadre in parità dopo le prime due sfide. La formazione di casa tenterà di sfruttare il vantaggio del fattore campo per allungare la serie e mantenere la possibilità di avanzare. La serie è aperta con una vittoria per parte, e questa partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre.