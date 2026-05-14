La Tav Treviglio tiene viva la serie sfruttando il fattore campo | battuta Latina in gara-3

La TAV Treviglio ha vinto gara 3 contro Latina, mantenendo il vantaggio di giocare in casa e prolungando così la serie dei quarti di finale. La squadra ha sfruttato il fattore campo per ottenere il risultato e continuare la sfida con la squadra avversaria. La partita si è conclusa con la vittoria di Treviglio, che ora si trova in una posizione favorevole per le prossime sfide. La serie tra le due squadre è ancora aperta e si deciderà nelle prossime gare.

La TAV Treviglio sfrutta il fattore campo, comanda gara3 e prolunga la serie dei quarti di finale con Latina. I biancoverdi conducono per tutti i 40? e nella quarta frazione dilagano nel punteggio, sostenuti da Agostini (17 punti nei primi 30?) e Restelli (17 punti, di cui 12 nell’ultima frazione). È comunque tutta la squadra a mettere in campo la giusta energia per vincere 86-65 e conquistare il primo punto. I quintetti di partenza sono gli stessi delle due gare di Cisterna di Latina. Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Agostini per Villa; Gallo, Cipolla, Chiti, Sacchetti e Nwohuocha per Gramenzi, che però non ha Bakovic a disposizione. Zanetti apre le danze, Morina centra la prima tripla (5-0) ed è subito entusiasmo biancoverde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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