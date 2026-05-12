la famiglia agnelli crea una fondazione per restare socio di minoranza de la stampa

La famiglia Agnelli ha istituito una fondazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di mantenere una partecipazione del 20 per cento nel quotidiano La Stampa, ora di proprietà del gruppo Sae. La decisione arriva dopo la cessione della quota sociale al nuovo gruppo editoriale. La fondazione è stata creata con lo scopo di garantire la presenza della famiglia nel capitale del giornale.

La famiglia Agnelli ha creato una fondazione senza scopo di lucro per restare socio di minoranza con una quota del 20 per cento del quotidiano La Stampa, recentemente ceduto al gruppo Sae. Il nome scelto è Fondazione 9 febbraio 1867: un riferimento alla data di pubblicazione del primo numero della Gazzetta Piemontese, poi diventata La Stampa il 31 marzo 1895. LEGGI ANCHE: La vendita de La Stampa e il necrologio del giornalismo tradizionale La sede del gruppo Gedi a Torino (Ansa). La quota di minoranza non implica responsabilità di gestione. La decisione, scrive l’ Ansa, è emersa in occasione dell’incontro tra il nuovo editore Alberto Leonardis, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente di Gedi Paolo Ceretti e le organizzazioni sindacali.🔗 Leggi su Lettera43.it

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