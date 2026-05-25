La svolta di Parabiago dopo 25 anni sconfitto il centrodestra | Sartori sarà il nuovo sindaco Centrosinistra vincente anche a Cuggiono
A Parabiago, il centrodestra perde dopo 25 anni di amministrazioni consecutive e il nuovo sindaco sarà un candidato del centrosinistra. A Cuggiono, invece, il candidato di Cuggiono Democratica ha ottenuto la vittoria con 1. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore, dopo il completamento dello scrutinio delle sette sezioni elettorali. I risultati confermano il cambio di guida politica nelle due città.
Cuggiono (Milano), 25 maggio 2026 – Sarà Sergio Berra a guidare Cuggiono nei prossimi cinque anni. Concluso lo scrutinio delle sette sezioni elettorali, il candidato della lista Cuggiono Democratica ha conquistato la vittoria alle elezioni amministrative con 1.821 voti, pari al 53,23% delle preferenze. Alle sue spalle Riccardo Crespi, sostenuto dalla coalizione “Noi Moderati - Forza Italia-PPE - Fratelli d’Italia - Lega - Liste Civiche”, fermo a 1.600 voti, equivalenti al 46,77%. Uno scarto di 221 preferenze che testimonia una sfida combattuta fino all’ultimo tra i due candidati. Il nuovo Consiglio cuggionese Per quanto riguarda la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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