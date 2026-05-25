La svolta di Parabiago dopo 25 anni sconfitto il centrodestra | Sartori sarà il nuovo sindaco Centrosinistra vincente anche a Cuggiono

Notizia in breve

A Parabiago, il centrodestra perde dopo 25 anni di amministrazioni consecutive e il nuovo sindaco sarà un candidato del centrosinistra. A Cuggiono, invece, il candidato di Cuggiono Democratica ha ottenuto la vittoria con 1. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore, dopo il completamento dello scrutinio delle sette sezioni elettorali. I risultati confermano il cambio di guida politica nelle due città.