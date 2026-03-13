Fulminacci | A Sanremo mi sono sentito un vincente anche senza vincere Ho avuto attacchi di panico sul palco e dopo sette anni è finita una grande storia d’amore | da lì è nato il mio nuovo disco

Seduto al tavolino di un bar di Milano, Fulminacci riepiloga le cose appena successe e quelle che stanno per accadere, tipo: l’uscita del quarto album, Calcinacci, con collaborazioni di Calcutta e Franco126, un pezzo importante del gotha dell’indie italiano; un cortometraggio con lo stesso titolo del disco, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello che hanno contribuito alla scrittura insieme a Fulminacci e Giovanni Nasta, in cui recitano anche Pietro Sermonti e Francesco Montanari: il film racconta le atmosfere e le storie contenute nell’album e, dopo la proiezione romana, si può vedere il 13 marzo a Napoli e il 14 a Milano; il primo tour nei palazzetti, chiamato Palazzacci, in partenza il 9 aprile da Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Fulminacci: «A Sanremo mi sono sentito un vincente anche senza vincere. Ho avuto attacchi di panico sul palco e dopo sette anni è finita una grande storia d'amore: da lì è nato il mio nuovo disco»

