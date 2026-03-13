Seduto al tavolino di un bar di Milano, Fulminacci riepiloga le cose appena successe e quelle che stanno per accadere, tipo: l’uscita del quarto album, Calcinacci, con collaborazioni di Calcutta e Franco126, un pezzo importante del gotha dell’indie italiano; un cortometraggio con lo stesso titolo del disco, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello che hanno contribuito alla scrittura insieme a Fulminacci e Giovanni Nasta, in cui recitano anche Pietro Sermonti e Francesco Montanari: il film racconta le atmosfere e le storie contenute nell’album e, dopo la proiezione romana, si può vedere il 13 marzo a Napoli e il 14 a Milano; il primo tour nei palazzetti, chiamato Palazzacci, in partenza il 9 aprile da Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fulminacci: «A Sanremo mi sono sentito un vincente anche senza vincere. Ho avuto attacchi di panico sul palco e dopo sette anni è finita una grande storia d’amore: da lì è nato il mio nuovo disco»

Articoli correlati

“Sono single da due o tre anni. Ho avuto un’esperienza finita male, tanta sofferenza. Ora mi è tornata voglia di amare e essere amato, ho riacceso i radar”: parla Paolo Del DebbioDai 16 ai 23 “sono stati gli anni della mia formazione”: lo racconta Paolo Del Debbio a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo.

Samuela, mamma di Agostino: «È nato senza respirare: sono stata travolta da una diagnosi sconosciuta e non ho avuto nemmeno il tempo di fargli una carezza»Riproponiamo questa intervista di Monica Coviello, pubblicata lo scorso 3 dicembre, tra le più apprezzate del 2025.

Approfondimenti e contenuti su Fulminacci A Sanremo mi sono sentito un...

Temi più discussi: Fulminacci, esce il nuovo album: le frasi più belle delle sue canzoni; Sanremo 2026 in classifica: più ascoltati, più trasmessi e più spinti dai media; La firma di Legnano sul mosaico e sul videoclip di Stupida Sfortuna di Fulminacci; Scoprire Fulminacci in 7 brani.

TESTO COMPLETO STUPIDA SFORTUNA CANZONE FULMINACCI SANREMO 2026/ L’infinito a me mi fa spaventoFulminacci, testo completo Stupida sfortuna, brano che canterà a Sanremo 2026: la canzone malinconica che l'artista romano canterà all'Ariston. ilsussidiario.net

Ode a Fulminacci e alla sua Stupida Fortuna (oggi ufficialmente tra i favoriti di Sanremo 2026)Nome d'arte di Filippo Uttinacci, s'è presentato sul palco dell'Ariston con uno dei pezzi migliori e una delle performance più convincenti ... elle.com

Ecco la nostra top 10 radio di @earone: @sayfmaet si classifica 2° @saldavinciofficial si classifica 3° @sombr si classifica 6° @brunomars si classifica 7° @fulminacci si classifica 8° #warnermusicitaly #earone - facebook.com facebook

Fulminacci non è nuovo ai premi. Il suo esordio La vita veramente gli valse nel 2020 la Targa Tenco come miglior opera prima, facendolo brillare tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale x.com