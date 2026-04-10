Dopo mesi di incertezza e un lungo periodo senza reti, l'Inter ha assistito a un cambio di atteggiamento in allenamento, con un giocatore che ha riacceso entusiasmo e fiducia. Il rapporto tra l’attaccante e il club è stato rivisto, portando a una nuova fiducia nel ruolo e nelle prestazioni. La collaborazione con Lautaro ha contribuito a questa ripresa, che ha portato il calciatore al centro del progetto del team.

Per mesi Marcus Thuram è stato un dubbio, l’enigma nel libro giallo, l’interrogativo più grande nella stagione interista: ci si chiedeva se il figlio maggiore di Lilian fosse ancora lui, il talento spensierato di sempre, e non un attaccante incupito alla prima giocata andata di traverso. Ci si interrogava pure sulla sua capacità di resistere all’incombere alle spalle del bambino Pio, il centravanti venuto dalla cantera e finito sulla bocca di tutti: nel vederlo senza il vecchio sorriso malizioso stampato sul volto, sembrava arrivato alla fine naturale di una felice storia di tre anni. In tanti in società pensavano già a trovargli un’adeguata destinazione estiva così da fare definitivo spazio alla nuova coppia, la PioLa, Pio + Lautaro, e invece potrebbe accadere il contrario: il francese ha dato un sorprendente colpo di reni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il colloquio con Chivu, la svolta in allenamento: Thuram è cambiato, così è di nuovo al centro dell'Inter

Allenamento Inter, svolta Thuram: francese totalmente recuperato! Le ultime su Lautaro e Bastonidi Redazione Inter News 24Allenamento Inter, Marcus Thuram è completamente recuperato in vista dell’Atalanta.

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Temi più discussi: Il colloquio con Chivu, la svolta in allenamento: Thuram è cambiato, così è di nuovo al centro dell'Inter; Certi drammi per un pareggio si fanno solo con noi e non con altre: Chivu difende i suoi; Mancini sicuro: Chivu porterà lo scudetto all’Inter! Era un allenatore già in campo; Calhanoglu, il Galatasaray può attendere: Chivu lo vuole, lui ci pensa e il contratto...

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Chivu si sfoga dopo Como-Inter: Siamo gli unici co***oni, c'è gente che non parla maiSta circolando in queste ore un video sui social che ritrae Cristian Chivu a colloquio, senza i microfoni accesi, con il giornalista Riccardo Trevisani, presente per commentare l'andata della ... tuttomercatoweb.com

A SportMediaset: "Non sento il bisogno di fare proclami o di alimentare scontri". Meno male I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/04/padre-chivu-la-gente-che-ha-messo-alla-gogna-bastoni-ha-bisogno-di-un-lavoro-psicologico/ - facebook.com facebook

“Bastoni non va recuperato psicologicamente. La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico" #Chivu @sportmediaset x.com