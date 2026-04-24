Calciomercato Inter quale futuro per Andy Diouf?
Sul calciomercato dell'Inter, si parla del possibile trasferimento di Andy Diouf, con una proposta di venti milioni di euro più cinque di bonus. Il giocatore è stato indicato come un centrocampista con caratteristiche di fisicità, più che di ruolo di mezzala. Al momento, non sono stati ufficializzati dettagli o accordi definitivi riguardo alla cessione o all'acquisto.
Venti milioni più cinque di bonus. Avrebbe dovuto essere una mezzala, o comunque un centrocampista fisico. L’abbiamo invece scoperto come un’ala a cui piace puntare l’uomo. E con un certo senso del gol (almeno in rapporto ai minuti giocati). Atipica incomprensione di calciomercato: l’Inter – tra gli altri mille capitoli Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Inter, 50 milioni scomparsi: che fine hanno fatto Luis Henrique e Diouf #Inter #luishenrique #diouf
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