Cinque anni fa il tribunale ha emesso una sentenza che ha assolto Lula da accuse penali. Attualmente, in Brasile, le istituzioni democratiche si trovano a fronteggiare sfide significative, con le forze politiche e giudiziarie impegnate in una lotta per la sopravvivenza del sistema. Intanto, in un contesto di tensione, un passante ha invitato qualcuno a buttare l’immondizia dal finestrino.

“Manda esse lixo janela abaixo, aí”. Già che ci sei, tira quell’immondizia dal finestrino. Il STF, in realtà, non assolse “o Lula”. Semplicemente annullò – per “incompeténcia” e per “suspeicião”, ovvero perché affidate ad un tribunale non competente e perché condotti da giudici non imparziali – tutti e tre i processi che lo avevano fin lì condannato. Escluso dalla corsa presidenziale dell’ottobre 2018 (poi vinta dall’ultrareazionario “nostalgico” Jair Bolsonaro), Luiz Inácio Lula da Silva poteva ora, finalmente, tornare a correre. E le cronache ci raccontano come, correndo, nell’ottobre del 2022, abbia poi di stretta misura battuto proprio Jair Bolsonaro, per la terza volta tornando al Palacio do Planalto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. Ora la democrazia in Brasile non lotta per vincere, ma per sopravvivere

Il Brasile approva la legge pro golpisti: Bolsonaro ai domiciliari già tra due anni. Ma Lula: “Userò il potere di veto”Con una maggioranza di 48 voti a 25, il Senato brasiliano ha approvato la proposta di legge per abbassare le pene inflitte ai partecipanti al golpe...

Brasile, Lula annuncia che metterà il veto a una legge che punta a ridurre la pena di Bolsonaro Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato il 18 dicembre che metterà il veto a una legge approvata il giorno prima dal...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cinque anni.

Temi più discussi: Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. Ora la democrazia in Brasile non lotta per vincere, ma per sopravvivere; 5 anni fa la scomparsa di Sara Pedri, la sorella: Denunciate il mobbing; Sara Pedri, riprendono nel lago di Santa Giustina le ricerche della ginecologa scomparsa cinque anni fa; Lodi Murata, dopo cinque anni finalmente riparte il cantiere - LE IMMAGINI.

In memoria del carabiniere Iacovacci, ucciso cinque anni fa nella Repubblica Democratica del CongoUna cerimonia a Capocroce, la frazione di Sonnino, in provincia di Latina, dove è nato Vittorio Iacovacci, medaglia d'oro al valore, ucciso il 22 febbraio 2022 mentre accompagnava l'ambasciatore itali ... rainews.it

Cinque anni fa l'omicidio di Luca Attanasio, Mattarella ricorda 'il suo sacrificio''Patrimonio vivo della memoria collettiva'. L'ambasciatore morì in Congo con il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo. I messaggi di Tajani e Fontana (ANSA) ... ansa.it

Un dirigente di squadra aggredisce l’arbitra di soli 17 anni durante un campionato Under 17: cinque anni di inibizione e penalità per la società - facebook.com facebook

Sono trascorsi cinque anni dalla tragica scomparsa dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo. Una tragedia impressa nella memoria collettiva. Oggi abbiamo vol x.com