Quest’anno in Israele è stato segnato da numerosi episodi di violenza, con esplosioni e attacchi missilistici che hanno portato i cittadini a rifugiarsi frequentemente. La regione ha vissuto due anni e mezzo di conflitti, coinvolgendo gruppi armati come Hamas e Hezbollah, oltre a tensioni con l’Iran. La situazione resta complessa e il rischio di nuovi scontri è ancora presente, mantenendo una costante atmosfera di instabilità.

È stato un anno di esplosioni, di guerra, di corse nei rifugi, di missili. E potrebbe continuare. Oggi è ancora il seguito di due anni e mezzo di guerre continue, prima con Hamas, due volte con Hezbollah, due con il nemico fatale, l'Iran. Israele compie 78 anni e stavolta è come il risveglio su un pianeta sconosciuto: siamo stati forti, ma il pericolo è molto attivo, tutto è possibile, l'allerta assoluta, anche se la voglia di vivere non ha confini. Israele dopo tre anni di resistenza durissima, si alza e scuote la testa. Da una parte grida "basta", ma sa che deve fare ancora appello alla sua forza interiore. È stata un'avventura miracolosa ma oggi l'anniversario dell'indipendenza è sul filo del rasoio delle trattative di Islamabad.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele in festa ma sa che lotta per sopravvivere

Alone in the ruins of the Warsaw Ghetto, a Jewish boy fights to survive (war drama movie)

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"[...]smetta di prendere di mira Israele e di pretendere di sostituirsi allo Stato nell’esercizio delle sue prerogative. Ciò implica anche il ritiro israeliano dal territorio libanese, il disarmo di Hezbollah da parte dei libanesi, con il sostegno della comunità [...]"5/6 x.com

Ci hanno solo preso in giro: nei fatti continuano a coprire Netanyahu. L’Italia aveva l’occasione di schierarsi politicamente per stoppare gli accordi fra Israele e Unione europea. Invece no, ha scelto ancora una volta di proteggere il governo israeliano. "È stata - facebook.com facebook