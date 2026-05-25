Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha effettuato un pesante bombardamento su Kyjiv, causando danni e vittime. L’attacco si inserisce in un’escalation di violenze nella regione, con infrastrutture colpite e servizi interrotti. Le autorità locali hanno segnalato numerosi feriti e danni agli edifici civili. Non sono stati forniti dettagli su eventuali obiettivi militari o civili specifici. La risposta delle forze ucraine è ancora in corso.

Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato un massiccio bombardamento su Kyjiv, uno dei più pesanti dall’inizio della guerra, con centinaia di droni e anche il famigerato missile ipersonico Oreshnik, cioè esattamente quello che Vladimir Putin aveva minacciato di fare se l’Ucraina avesse attaccato durante la parata del 9 maggio. Eppure, dopo l’intervento di Donald Trump, come ha ricordato Yaroslav Trofimov, capo dei corrispondenti esteri del Wall Street Journal, l’Ucraina aveva accettato il cessate il fuoco e consentito ai russi di svolgere la loro parata, il che evidentemente non ha impedito a Putin, due settimane dopo, di... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La strage di Kyjiv dimostra cosa significa dialogare con Putin

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