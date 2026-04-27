cosa significa vivere con la sindrome di digeorge

La sindrome di DiGeorge è una condizione genetica provocata dalla perdita di una parte del cromosoma 22. Questa malattia congenita può manifestarsi con sintomi variabili da individuo a individuo, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità. La sua gravità cambia in base alle caratteristiche di ciascuna persona e può coinvolgere diversi aspetti della salute. La diagnosi si basa su analisi genetiche e può richiedere approfondimenti medici specifici.

La sindrome di DiGeorge è una malattia congenita causata dalla delezione del cromosoma 22 che, come spiegato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), può colpire con una gravità diversa da persona a persona. Il tasso di mortalità infantile, secondo i dati del Portale delle malattie rare e dei farmaci orfani Orphanet, è del 4%. Sebbene ci siano adulti che possono condurre una vita quotidiana indipendente, in alcuni casi questo non è possibile. Inoltre chi ha questa malattia ha un’aspettativa di vita leggermente inferiore al resto della popolazione anche per le diverse condizioni cardiologiche, endocrinologiche, neurologiche, immunologiche e psicologiche che si possono verificare.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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