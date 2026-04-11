In un articolo di Venanzio Postiglione si riflette sul significato di pace nell'epoca attuale, segnata dalla presenza di leader come Putin e Trump. L’autore sottolinea come l’essere umano abbia più spesso inventato la pace rispetto alla guerra, definendola la più grande scoperta della storia. Il testo si concentra su come le parole e i discorsi si intreccino con le dinamiche di pace e conflitto, senza entrare nel merito di eventi specifici o figure.

di Venanzio Postiglione L’uomo non ha inventato la guerra: ha inventato la pace. La più grande scoperta della storia. Il conflitto è ovunque, la natura, la clava, il codice genetico, la vita stessa: poi qualcuno, nella notte dei tempi, suggerì i confini e un po’ di regole, meritava il Nobel della Pace qualche millennio prima. La parola, non a caso, ha un’antichissima radice indoeuropea, pak pag, che vuol dire fissare, legare, pattuire, unire. Anche conficcare. Come per un paletto che definisca i limiti, le frontiere, il senso di una concordia possibile. È uno di quei casi in cui l’etimologia mette i brividi, perché ci consegna il primo, timido, encomiabile, tentativo di disegnare una legge e di prevenire i conflitti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le parole tradite. Cosa significa pace ai tempi di Putin e Trump

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