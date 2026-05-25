La storiella infinita delle guerre in corso ovvero forma di saga storpiata

Le guerre in corso continuano a coinvolgere diverse regioni, senza segnare una fine imminente. Le azioni militari si protraggono da anni, con impatti duraturi sulle popolazioni e sui territori coinvolti. Le parti in conflitto non hanno ancora raggiunto accordi di pace definitivi e le tensioni rimangono alte. La presenza di conflitti persistenti evidenzia come alcune leadership globali abbiano lasciato un segno duraturo nella storia delle guerre.

Una situazione è certa: se quanti comandano nel mondo avevano pensato di lasciare il peggior ricordo di loro, ci sono riusciti. L’ Umanità che domenica ieri aveva pensato che qualcuna delle divinità, alcuni millenni fà di casa nella parte a oriente del mondo, avesse fatto il miracolo di far giungere a miti consigli i contendenti per antonomasia, l’ inquilino della Casa Bianca e gli Ayatollah che usurpano ormai da troppo tempo il Trono del Pavone, avrebbero sbagliato e molto. Così non è stato e oggi chiunque abbia letto i quotidiani della mattina, avrà realizzato che Trump, ancora una volta, voleva vendere la pelle dell’orso prima ancora di averlo catturato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Doctor Who: Analisi Serie 11 | Addio Idealismo di Moffat, benvenuta Realtà di Chibnall

Notizie e thread social correlati

Arezzo celebra la giornata nazionale delle vittime civili delle guerreArezzo ha organizzato eventi e iniziative per ricordare le vittime civili delle guerre e dei conflitti in tutto il mondo.

La saga di "Star Wars" a 300 all’ora, un film che ha scritto la storia delle corseNel mondo della Formula 1, i piloti spesso si affrontano con durezza e rivalità, come dimostrano numerosi episodi di sorpassi aggressivi e...

Si parla di: Veronesi, quarant’anni di racconti per capire se stesso; Spiaggia sotto il Priamar: la serie infinita… anche quest’anno l’anno prossimo.