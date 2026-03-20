Arezzo celebra la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre

Arezzo ha organizzato eventi e iniziative per ricordare le vittime civili delle guerre e dei conflitti in tutto il mondo. La giornata nazionale, che si svolge il 20 marzo, coinvolge diverse istituzioni e associazioni locali. La città si mobilita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa ricorrenza, promuovendo momenti di riflessione e commemorazione. La giornata si conclude con cerimonie pubbliche e incontri dedicati alle vittime.

Arezzo, 20 marzo 2026 – e dei conflitti nel mondo. Sabato 21 marzo, alle 9.30, è in programma una cerimonia per ricordare i devastanti impatti della Seconda Guerra Mondiale sulla comunità della provincia di Arezzo, rinnovando anche un momento di riflessione e raccoglimento sul dramma dei bombardamenti tuttora in corso in molte parti del mondo. La commemorazione è prevista al monumento in largo Vittime Civili di Guerra e, aperta dalle note dell’inno d’Italia, troverà il proprio cuore nella deposizione di una corona di alloro alla presenza di istituzioni, autorità militari e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo celebra la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre Articoli correlati Il Comune celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondoNella mattinata di ieri, alla presenza dell’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Forlì-Cesena, è stata deposta una corona ai piedi... Roma, celebrata la 9a Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondoOggi, 3 febbraio, centinaia di Comuni italiani hanno illuminato di blu i Municipi ed esposto lo striscione “Stop alle bombe sui civili”. Contenuti e approfondimenti su Arezzo celebra Temi più discussi: In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la corsa dell’acqua; Le donne di Piero della Francesca, concerti in terrazza, teatro e fiere: gli eventi; L’Ardita e ArezzoGravel: il grande ciclismo vintage torna ad Arezzo; Giornata nazionale vittime del Covid. UCI Cinemas Arezzo celebra la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertàArezzo, 6 marzo 2026 – In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas Arezzo celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre film che hanno raccontato, ciascuno a suo modo, storie ... lanazione.it Terranuova celebra la primavera con l’11ª Fiera nazionale degli uccelliEsposizione di uccelli esotici, animali da cortile, eccellenze enogastronomiche, orto florovivaismo, mercato dell’artigianato ... msn.com