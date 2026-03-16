A Spazio Cultura la bellezza antica e sempre nuova della lingua | incontro con lo scrittore Francesco Lepore

Venerdì 20 marzo alle ore 17:30 si terrà a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo la presentazione del libro di Francesco Lepore intitolato “Bellezza antica e sempre nuova”. L’evento coinvolgerà il pubblico nel confronto con l’autore, che illustrerà i temi del volume e discuterà delle sue riflessioni sulla lingua e la cultura. La manifestazione è aperta a tutti gli interessati e si svolgerà nella sede di via Roma.

Venerdì 20 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Francesco Lepore “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo d'oggi”, novità editoriale di Castelvecchi Editore, con la prefazione di Matteo Maria Zuppi. All'incontro sarà presente l'autore che dialogherà con Antonella Chinnici e Vito Lo Scrudato.Francesco Lepore Giornalista, scrittore e studioso di storia della spiritualità cristiana. Già latinista papale presso la Segreteria di Stato e poi officiale della Biblioteca Apostolica Vaticana, è stato sacerdote dal 2000 al 2006, quando ha abbandonato il ministero per vivere apertamente la sua omosessualità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Presentazione del libro “L'orchidea”: da Spazio Cultura incontro con lo scrittore Fabio CerauloMercoledì 18 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Fabio Ceraulo “L'orchidea”, novità... “Rebecca e la custode della bellezza”: a Spazio Cultura incontro con Vinny ScorsoneMercoledì 25 febbraio, alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il nuovo romanzo di Vinny Scorsone “Rebecca e... Whites Can Dance Too | Part 3 - Chapter (1-5) | Kalaf Epalanga | Audiobook Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spazio Cultura Temi più discussi: Nessun ritorno: da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri; Inaugurata la biblioteca di Pavia Est: Uno spazio culturale per la comunità; A Spazio Cultura è tempo di poesia: incontro con Alberto Rizzi; Chieri, area ex Scotti: da caserma in disuso a spazio culturale dove promuovere innovazione sociale, cultura e aggregazione giovanile. Nuova vita per l'ex Lilli di Perugia, spazio a cultura e arteDiventerà un luogo dedicato alla cultura, all'arte e soprattutto alla musica dal vivo l'ex cinema-teatro Lilli di Perugia. Questo almeno nelle intenzioni dei nuovi proprietari. Ad acquistarlo è stata ... ansa.it A Sassari apre Studio Due, nuovo spazio per cultura, teatro e performanceDomenica alle 17 apre le porte al pubblico un nuovo spazio a Sassari dedicato alla cultura, al teatro, alle performance. Si tratta dello Studio Due dell'associazione culturale Senza Confini Di Pelle, ... unionesarda.it "Allo Spazio Cultura 'Meno Assenza' di Pozzallo si discute di sanità e territorio. Un dialogo importante per migliorare l'assistenza e la continuità dei percorsi di cura. #Sanità #Pozzallo #EmergenzaETerritorio" - facebook.com facebook Vassallo era socio fondatore di Spazio Cultura, responsabile della propaganda e della distribuzione editoriale x.com