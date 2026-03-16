A Spazio Cultura la bellezza antica e sempre nuova della lingua | incontro con lo scrittore Francesco Lepore

Da palermotoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo alle ore 17:30 si terrà a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo la presentazione del libro di Francesco Lepore intitolato “Bellezza antica e sempre nuova”. L’evento coinvolgerà il pubblico nel confronto con l’autore, che illustrerà i temi del volume e discuterà delle sue riflessioni sulla lingua e la cultura. La manifestazione è aperta a tutti gli interessati e si svolgerà nella sede di via Roma.

Venerdì 20 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Francesco Lepore “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo d'oggi”, novità editoriale di Castelvecchi Editore, con la prefazione di Matteo Maria Zuppi. All'incontro sarà presente l'autore che dialogherà con Antonella Chinnici e Vito Lo Scrudato.Francesco Lepore Giornalista, scrittore e studioso di storia della spiritualità cristiana. Già latinista papale presso la Segreteria di Stato e poi officiale della Biblioteca Apostolica Vaticana, è stato sacerdote dal 2000 al 2006, quando ha abbandonato il ministero per vivere apertamente la sua omosessualità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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