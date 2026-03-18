Ludovica e Nicola sono una coppia italiana che si è conosciuta durante un dating show trasmesso da Netflix. La loro relazione è iniziata in un parcheggio alla sera di una reunion e, nonostante si siano nascosti per mesi, i loro ex partner erano al corrente della loro storia. Dopo la puntata finale dello show, i due hanno deciso di continuare a frequentarsi e non si sono più separati.

Breve riepilogo: Ludovica, e-commerce merchandiser, 33 anni, originaria di Salerno, ha partecipato alla prima edizione de L’amore è cieco - Italia (la seconda è stata appena confermata e i casting restano apertissimi) ed è arrivata a un passo dal matrimonio, ma non c’è stato il lieto fine con Davide, che all'altare le ha detto di no. Nel frattempo Nicola, sales manager di Brescia, 32 anni, ha sposato la brasiliana Karen nel programma Netflix prodotto da Banijay, ma il matrimonio è finito poco dopo. E adesso, a poche ore dall’annuncio pubblico del loro status sentimentale, Ludovica e Nicola si raccontano a Vanity Fair ripercorrendo la nascita del sentimento nelle capsule del dating show, i primi appuntamenti clandestini, l’incontro con famiglie e amici (e sì, inclusa Gergana) e l’ufficializzazione del rapporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'amore è cieco - Italia, Ludovica e Nicola sono una coppia: «È cominciato tutto in un parcheggio, la sera della reunion. Ci siamo nascosti per mesi, ma i nostri ex Davide e Karen sapevano di noi. Siamo felici, speriamo in un futuro insieme»

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