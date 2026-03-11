Gli azzurri del baseball, per lo più di origine italoamericana, hanno sconfitto gli Stati Uniti in una partita memorabile giocata in loro territorio. La squadra italiana ha dimostrato di saper tenere testa agli avversari, battendoli in una sfida che ha fatto parlare di sé. La partita si è svolta tra entusiasmo e tensione, lasciando il pubblico senza parole.

L’inimmaginabile è successo. L’Italia ha battuto gli Stati Uniti. L’Italia del baseball ha stupito il mondo intero. Gli Azzurri di Francisco Cervelli hanno vinto una partita pazzesca, che resterà nella storia del baseball e di tutto il nostro sport. E che ci mantiene in testa nel girone, davanti a tutti, a un passo dai quarti del World Baseball Classic. Da quei quarti da quali adesso gli stessi Stati Uniti, in casa, rischiano di restare fuori. Nessuno, davvero nessuno avrebbe potuto pronosticare una cosa del genere e prevedere l’8-6 che ci ha esaltati e spaventati. Perché – ed è ancora più incredibile – siamo stati in vantaggio anche 8-0. E poi abbiamo sofferto, guardando gli americani che rosicchiavano il nostro vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'America siamo noi! L'Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro

