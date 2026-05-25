Jaclyn Smith, nota per il ruolo in Charlie's Angels, ha condiviso il suo segreto di bellezza, affermando che si basa su uno stile di vita sano e sull’amore della famiglia. A 80 anni, l’attrice ha detto di sentirsi fortunata ad avere un sostegno familiare che le dà forza e benessere. Non ha menzionato trattamenti o prodotti specifici, concentrandosi invece sui valori personali.

Il segreto di bellezza di Jaclyn Smith ci può (e ci deve) ispirare Un approccio, quello dell'ex Charlie's Angel Jaclyn Smith, che ribalta la narrazione contemporanea della bellezza come performance e la riconduce a una dimensione relazionale, affettiva e profondamente umana. Come sottolinea la dottoressa Carmela Pisano, medico estetico rigenerativo e owner di Clinica Acaia a Roma e Milano, «donne mature come Jaclyn Smith possono scegliere di accanirsi con un approccio ostinatamente anti età o, al contrario, curare il proprio stile di vita rendendolo il più possibile clean, scegliere trattamenti rigeneranti senza aggressività e, soprattutto, abbracciare una filosofia di bellezza che mette al primo posto il benessere psico-emotivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La star di Charlie's Angels Jaclyn Smith, 80 anni, svela il suo segreto di bellezza (inaspettato)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Charlies Angels Star Jaclyn Smith, 80, Shares Rare Photo with Lookalike Son

Notizie e thread social correlati

Tumore al seno: Kate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd, ex star di Charlie's Angels, raccontano le loro battaglie (vinte) contro il cancroTre attrici, note per il loro ruolo in una celebre serie televisiva, hanno condiviso pubblicamente le loro esperienze di battaglia contro il tumore...

Il segreto di bellezza di Cher a 80 anni è un profumo ai feromoni?A 80 anni, la cantante e attrice statunitense continua a catturare l’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la vita privata.

‘Charlie’s Angels’ star Jaclyn Smith says beauty secret isn’t makeup or diet after fans praise youthful glowCharlie's Angels star Jaclyn Smith, 80, stuns on the red carpet and shares her beauty secret, saying love and family matter more than makeup for her ageless glow. foxnews.com

Charlie’s Angels Star Jaclyn Smith, 80, Shares Her Beauty Secret — and It's Not What You'd ExpectThe veteran actress revealed what it's all about at the 2026 Paley Honors Spring Gala, which she attended alongside costar Kate Jackson ... ca.news.yahoo.com