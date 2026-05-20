A 80 anni, la cantante e attrice statunitense continua a catturare l’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la vita privata. Da circa quattro anni, è legata a un uomo di 40 anni più giovane, con cui condivide una relazione che suscita curiosità. Recentemente si è diffusa la voce che il suo segreto di bellezza possa risiedere in un profumo ai feromoni, alimentando discussioni tra fan e addetti ai lavori. Mentre molti cercano l’amore attraverso app o incontri casuali, lei vive questa storia con naturalezza.

Sì, il fidanzato di Cher ha 40 anni meno di lei. E mentre noi cerchiamo ancora la nostra anima gemella sulle app d’incontri e in mezzo alla folla, o un’anima che almeno ci somigli un po’, la cantante e attrice, produttrice e talento in qualsiasi campo, vive da ormai 4 anni la sua storia d’amore. Una storia che continua ora che festeggia un compleanno importante: gli 80 anni. Donna di spessore, dalle molte abilità, geniale trasformista, ha vissuto mille vite in una. Ma il segreto della sua bellezza (e del suo fascino) potrebbe essere un profumo .. Di quale profumo si tratta? Scordatevi brand conosciuti. Impossibile trovarla nella profumeria vicino a casa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il segreto di bellezza di Cher a 80 anni è un profumo ai feromoni?

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