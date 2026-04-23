Tre attrici, note per il loro ruolo in una celebre serie televisiva, hanno condiviso pubblicamente le loro esperienze di battaglia contro il tumore al seno. Tutte e tre sono state pazienti oncologiche e hanno raccontato come hanno affrontato la malattia, evidenziando momenti di difficoltà e di speranza. L'intervista si concentra sui loro percorsi personali e sulle terapie seguite, senza entrare nel dettaglio di diagnosi o nomi specifici.

Le ex star di Charlie's Angels e le battaglie contro il tumore al seno: le loro storie In occasione dell'intervista rilasciata al settimanale People, il trio di attrici ha condiviso riflessioni intime sui loro percorsi di salute. Il tutto ricordando la compianta collega Farrah Fawcett, classe 1947, scomparsa nel 2009 dopo che nel 2006 le era stato diagnosticato un tumore al colon. Quell'anno, l'attrice si era sottoposta a chemioterapia e intervento chirurgico. Dichiarata libera dal cancro nel 2007, appena tre mesi dopo la felice notizia, la malattia era tornata, metastatizzando in un tumore al fegato in stadio IV e uccidendola a 62 anni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al seno: Kate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd, ex star di Charlie's Angels, raccontano le loro battaglie (vinte) contro il cancro

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