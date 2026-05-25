La stagione teatrale di Galeata e Civitella abbonamenti in crescita del 40% Ora spazio alle rassegne estive

La stagione teatrale di Galeata e Civitella di Romagna si è conclusa con un aumento del 40% degli abbonamenti rispetto all’anno precedente. La partecipazione del pubblico è stata più alta del previsto, portando a un bilancio positivo. Ora si preparano le rassegne estive, che prenderanno il via nelle prossime settimane. Non sono stati comunicati altri dettagli sui numeri o sugli eventi specifici.

Si chiude con un bilancio oltre le aspettative la stagione teatrale di Galeata e Civitella di Romagna. Non sono solo i freddi numeri a parlare, sebbene siano di tutto rilievo, ma è soprattutto quel clima di "soddisfazione diffusa" che ha trasformato ogni serata in un evento di comunità. A mettere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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