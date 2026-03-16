Dal 9 marzo, gli studenti della scuola primaria di Lodi hanno ripreso a mangiare nel refettorio rinnovato, dopo un intervento durato oltre un anno che ha visto la realizzazione di una nuova cucina e la riqualificazione degli spazi destinati alla mensa. La riapertura segna la fine di un lungo periodo di lavori e interventi strutturali.

(Lodi) Dal 9 marzo gli alunni della scuola primaria sono tornati a pranzare nel refettorio della scuola, chiudendo così un periodo lungo e complesso, iniziato oltre un anno fa, con l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova cucina e la riqualificazione degli spazi dedicati alla mensa. Il vecchio refettorio è stato ammodernato e ampliato, mentre accanto sono stati realizzati il nuovo centro cottura e i servizi igienici. La struttura è stata progettata per produrre oltre 300 pasti al giorno e servirà sia la scuola primaria sia la scuola dell’infanzia, garantendo un servizio più efficiente e spazi più funzionali per i bambini. "È stato un percorso lungo e molto complicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mensa riqualificata: "Ora non è solo un servizio. Ma uno spazio di crescita"

Articoli correlati

Montone, rinato l’ex mattatoio. Ora è uno spazio pubblico per la cultura e la socialitàL’ex mattatoio fatiscente diventa un raffinato spazio pubblico destinato alla cultura e alla socializzazione.

Massa muscolare, uno studio dimostra che solo quattro integratori sono davvero utili per la crescitaC’è una domanda che torna ciclicamente tra chi si allena, ma anche tra chi semplicemente vuole prendersi cura del proprio corpo: gli integratori...

Una selezione di notizie su mensa riqualificata

Temi più discussi: La mensa riqualificata: Ora non è solo un servizio. Ma uno spazio di crescita; Marconi, mensa ’green’. Ora l’impianto fotovoltaico; Scuola Caselli, 166 aziende partecipano al bando per ampliare la mensa: lavori da 570mila euro.

Dieci mesi di chiusura per la mensa centrale di UniTsLa struttura dev'essere riqualificata, i lavori da luglio. A settembre entrerà in funzione quella sostitutiva: erogherà lo stesso numero di pasti ... rainews.it

Marconi, mensa ’green’. Ora l’impianto fotovoltaicoLa giunta regionale dà l’ok a un contributo straordinario di 75mila euro . Pignotti: Diventerà ancora più efficiente sotto il profilo energetico. msn.com

“La mensa temporanea di #Units garantirà un servizio essenziale per studenti e personale con gli stessi posti a sedere della mensa centrale che, dopo tanti anni, ha bisogno di essere riqualificata”. Così oggi a #Trieste @alessiarosolen tinyurl.com/muc7jw5 x.com

L’opera, finanziata con 2 milioni e 550 mila euro messi a disposizione dalla Regione tramite Ardis, punta a migliorare la qualità del servizio per studenti e personale Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/20970-trieste-al-via-la-riqualificazione-della-mensa- - facebook.com facebook