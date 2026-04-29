Domenica 3 maggio alle ore 18, presso il Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro, si terrà l’ultimo spettacolo della stagione teatrale “Vittorio Veneto”. La rappresentazione in programma è “Fra’ – San Francesco, la Superstar del Medioevo”. La pièce racconta la vita di San Francesco d’Assisi, interpretata da un cast di attori locali. L’evento fa parte del cartellone teatrale che si svolge nella città durante i mesi primaverili.

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© Cronachecittadine.it - Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Domenica 3 Maggio alle ore 18. In scena “Fra’ – San Francesco, la Superstar del Medioevo”

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