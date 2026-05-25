La stagione della Juventus si è conclusa con il sesto posto in classifica e l'esclusione dalla Champions League. La gestione di Luciano Spalletti, iniziata con alcune aspettative di miglioramento, si è conclusa con risultati deludenti. Nei primi sette mesi di allenatore, sono stati ottenuti risultati che non hanno portato alla qualificazione alla massima competizione europea.

Si è conclusa ufficialmente la stagione della Juventus e i primi 7 mesi di Luciano Spalletti in bianconero con lo scenario che meno ci si aspettava: sesto posto e mancata qualificazione alla Champions League. L’arrivo di Spalletti e il cambio di marcia che aveva dato alla squadra appariva come una vera e propria manna dal cielo capace di dare una svolta alla stagione fino a quel momento deludente sotto la gestione di Igor Tudor. I giocatori risposero sul campo con prestazioni di alto livello e grande carattere, come nel match contro l’Inter: nonostante la sconfitta e la partita giocata con un uomo in meno, per la discussa espulsione di Pierre Kalulu, i bianconeri mostrarono maturità, sfiorando l’impresa di strappare almeno un pareggio a San Siro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La stagione di Spalletti: dalla momentanea rinascita all’ennesimo fallimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve Fiorentina 0-2: Spalletti, e questa sarebbe una buona stagione? Cronaca di un fallimento | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo RossiNella partita tra Juventus e Fiorentina, la squadra ospite ha vinto con un risultato di 2-0.

La prossima prova per Meloni e Giorgetti (e l'ennesimo fallimento Ue)La prossima prova per i leader politici riguarda la gestione delle sfide interne e delle dinamiche europee, con attenzione alle strategie adottate e...

Temi più discussi: Da vincere è l'unica cosa che conta a Meno male che c'è l'Europa: le colpe di Spalletti nel flop Juve; Juventus, lo sfogo di Spalletti: Notti senza vita, ma non mi dimetto; Il derby decide una stagione, Spalletti si gioca il futuro alla Juve; Juve, Spalletti e l’ombra delle dimissioni.

Il #Derby di ieri contiene un po' tutta la stagione? E cosa succederà adesso in #Juve? #Spalletti #Comolli #Vlahovic x.com

Vediamo qualcuno di questi giocatori nella Juventus la prossima stagione? reddit

Juventus, Spalletti trova l’errore e implora: basta notti senza vita. Siparietto imbarazzante con Monica BertiniIl tecnico della Juventus Spalletti si auto-conferma sulla panchina bianconera e a Pressing individua i motivi della mancata qualificazione alla Champions League ... sport.virgilio.it

Il derby decide una stagione, Spalletti si gioca il futuro alla JuveCi proverà D'Aversa, alla prima stracittadina che potrebbe anche essere la sua ultima panchina con il Toro, dal momento che il suo contratto è in scadenza e per ora non si registrano grandi contatti p ... ansa.it