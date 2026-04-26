La prossima prova per Meloni e Giorgetti e l' ennesimo fallimento Ue

La prossima prova per i leader politici riguarda la gestione delle sfide interne e delle dinamiche europee, con attenzione alle strategie adottate e alle difficoltà incontrate. Il giornale ha già approfondito temi legati a possibili ostacoli e alle tensioni tra le istituzioni nazionali e comunitarie, anticipando come queste questioni possano influenzare il futuro politico. La narrazione si concentra su eventi e sviluppi recenti senza interpretazioni o opinioni personali.

Chi legge Il Tempo è sempre un giro avanti. Ricorderete che, ben prima del risultato del referendum, il nostro giornale aveva iniziato a parlare di un temibile «partito della palude», di un insidioso «partito del pareggio», verso le elezioni politiche del 2027. Esiste un grumo di poteri (politici, finanziari, mediatici, più il deep state romano) che tifa per un indebolimento del governo Meloni e poi, nelle urne del 2027, per un esito confuso. Obiettivo? Il ritorno a una stagione semitecnica (in salsa progressista) come preludio a un ulteriore commissariamento tecnocratico nel 2029, data dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. A meno che le...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La prossima prova per Meloni e Giorgetti (e l'ennesimo fallimento Ue) Notizie correlate Spese per la difesa, governo diviso. Meloni preme in Ue per lo scorporo, Giorgetti vuole tagliarle. Il nodo dell’aumento dei costiLa beffa del rapporto deficit pil del 2025 finito al 3,1% per “soli” 600 milioni di euro brucia ancora, in area governo. Trump ‘licenzia’ Meloni: l’ennesima prova del fallimento del sovranismodi Serena Poli La sovranista che voleva dare il Nobel per la Pace a Donald Trump è stata licenziata dal capo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Energia e conti, Meloni all’Ue: Più coraggio. Non escludo lo scostamento; Il dl non è un pasticcio. Meloni rivendica e rilancia; Governo, la premier Meloni a Cipro per il Consiglio UE: l’Europa è alla prova della crisi di Hormuz; Iran, guerra e crisi energetica: la richiesta di Meloni all'Ue. La prossima prova per Meloni e Giorgetti (e l'ennesimo fallimento Ue)Chi legge Il Tempo è sempre un giro avanti. Ricorderete che, ben prima del risultato del referendum, il nostro giornale aveva iniziato a ... iltempo.it Meloni: «Il referendum giustizia un’occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate)«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la sconfitta sul ... ilgazzettino.it (da Huffpost Italia) Intervista con lo storico: "Viviamo in società molto instabili, scontente di sé. E siamo dinanzi al fallimento della risposta sovranista alla crisi: vale per Trump, per Orbán, anche per Meloni, il ritorno al passato non funziona. Il problema è che no - facebook.com facebook Giorgia Meloni qualche minuto fa ha fatto un post per stigmatizzare alcuni episodi (orribili) accaduti oggi. E non ci sarebbe niente di male se non fosse che si è "dimenticata" di citare quello più grave: un uomo in mimetica che ha ferito a Roma due manifestanti x.com