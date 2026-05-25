La stagione da Campioni del Como ha già un eroe | Cesc Fabregas

Il Como ha conquistato una vittoria decisiva a Cremona per mantenere il titolo di campione. La squadra ha ottenuto un risultato netto, evitando di dipendere da altri per il successo finale. La prestazione di questa notte ha segnato un momento importante della stagione, con Cesc Fabregas che si è distinto come protagonista. La vittoria permette al Como di chiudere la stagione al primo posto, consolidando il suo ruolo di leader nel campionato.

Serviva un'ultima notte da Campioni. E il Como a Cremona non si è fatto trovare impreparato: vittoria netta per non lasciare il proprio destino nelle mani di altri. Vero, senza la clamorosa sconfitta del Milan, a San Siro con il Cagliari, ora non saremmo qui a parlare del Como in Coppa dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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CAMPIONI - IL SOGNO

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