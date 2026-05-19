Confermata la squadra portoghese per la Coppa del Mondo mentre Ronaldo ha l’ultima possibilità di vincere il premio più grande del calcio

Da justcalcio.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra portoghese è stata ufficialmente confermata per partecipare ai Mondiali del 2026. Cristiano Ronaldo si prepara a scendere in campo, consapevole che questa potrebbe essere la sua ultima opportunità di conquistare il principale riconoscimento nel calcio internazionale. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, che ha riportato la sua intenzione di partecipare all’appuntamento mondiale, considerando il suo ruolo di spicco nel team e la possibilità di ottenere un grande risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cristiano Ronaldo si dirige ai Mondiali del 2026 sapendo che potrebbe essere la sua ultima occasione per vincere il premio più importante del calcio. A 41 anni, l’icona del Portogallo rimane la figura centrale del suo paese mentre si prepara per la settima presenza consecutiva in un torneo nordamericano. Ronaldo è pronto a disputare la sesta Coppa del Mondo, un record, e rimane il capitano del Portogallo in vista del torneo. Nonostante la sua età, continua a essere uno dei giocatori più importanti della squadra e porterà ancora grandi aspettative, anche se non è più nel fiore degli anni. Anche il Portogallo possiede grandi qualità attorno a lui, con Bruno Fernandes e Bernardo Silva che dovrebbero controllare la partita a centrocampo, mentre Rafael Leao offre ritmo e creatività in attacco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

confermata la squadra portoghese per la coppa del mondo mentre ronaldo ha l8217ultima possibilit224 di vincere il premio pi249 grande del calcio
© Justcalcio.com - Confermata la squadra portoghese per la Coppa del Mondo mentre Ronaldo ha l’ultima possibilità di vincere il premio più grande del calcio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PORTUGAL vs NORWAY - FINAL - FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo | Full Match All Goals | Gameplay

Video PORTUGAL vs NORWAY - FINAL - FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo | Full Match All Goals | Gameplay

Sullo stesso argomento

I convocati per la Coppa del Mondo 2026 della Macedonia del Nord: l’ultima selezione di Goce Sedloski in vista degli spareggi di qualificazione alla Coppa del MondoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Macedonia del Nord cercherà di qualificarsi per la sua prima Coppa del Mondo attraverso gli spareggi...

Leggi anche: Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di superG: i punti persi e le combinazioni per l’ultima gara

coppa del mondo confermata la squadra portoghesePortogallo, news e infoPortogallo, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, le Statistiche, il Calendario e i Risultati live delle partite della squadra. sport.virgilio.it

Ufficiale, dal 2026 la Coppa del Mondo a 48 squadreRoma, (askanews) – E’ ufficiale: dal 2026 le squadre partecipanti alla fase finale del Mondiale saranno 48. Lo ha stabilito il Consiglio della Fifa riunito a Zurigo. Approvata all’unanimità la ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web