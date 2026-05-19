La squadra portoghese è stata ufficialmente confermata per partecipare ai Mondiali del 2026. Cristiano Ronaldo si prepara a scendere in campo, consapevole che questa potrebbe essere la sua ultima opportunità di conquistare il principale riconoscimento nel calcio internazionale. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, che ha riportato la sua intenzione di partecipare all’appuntamento mondiale, considerando il suo ruolo di spicco nel team e la possibilità di ottenere un grande risultato.

Cristiano Ronaldo si dirige ai Mondiali del 2026 sapendo che potrebbe essere la sua ultima occasione per vincere il premio più importante del calcio. A 41 anni, l’icona del Portogallo rimane la figura centrale del suo paese mentre si prepara per la settima presenza consecutiva in un torneo nordamericano. Ronaldo è pronto a disputare la sesta Coppa del Mondo, un record, e rimane il capitano del Portogallo in vista del torneo. Nonostante la sua età, continua a essere uno dei giocatori più importanti della squadra e porterà ancora grandi aspettative, anche se non è più nel fiore degli anni. Anche il Portogallo possiede grandi qualità attorno a lui, con Bruno Fernandes e Bernardo Silva che dovrebbero controllare la partita a centrocampo, mentre Rafael Leao offre ritmo e creatività in attacco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Confermata la squadra portoghese per la Coppa del Mondo mentre Ronaldo ha l’ultima possibilità di vincere il premio più grande del calcio

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PORTUGAL vs NORWAY - FINAL - FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo | Full Match All Goals | Gameplay

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